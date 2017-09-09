«Тосно» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

В матче девятого тура чемпионата России по футболу «Тосно» сыграет с «Анжи».

Встреча пройдет на поле малой спортивной арены «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, «Тосно» с семью очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились на 14-й строчке, имея в активе на одно очко меньше.