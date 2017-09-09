«Тосно» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче девятого тура чемпионата России по футболу «Тосно»
сыграет с «Анжи».
Встреча пройдет на поле малой спортивной арены «Петровский»
в Санкт-Петербурге и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, «Тосно» с семью очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились на 14-й строчке, имея в активе на одно очко меньше.
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
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