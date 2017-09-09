«Ростов» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче девятого тура чемпионата России по футболу «Ростов»
сыграет с «Арсеналом»
Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону
и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, ростовчане с 15-ю очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а команда из Тулы расположилась на 13-й строчке, имея в активе семь очков.
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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