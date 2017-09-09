«Ростов» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

В матче девятого тура чемпионата России по футболу «Ростов» сыграет с «Арсеналом»

Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, ростовчане с 15-ю очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а команда из Тулы расположилась на 13-й строчке, имея в активе семь очков.