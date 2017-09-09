«Спартак» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче девятого тура чемпионата России по футболу московский
«Спартак» сыграет с казанским «Рубином».
Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется
в 19:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, команда из Казани с 14-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а красно-белые расположились на девятой строчке, имея в активе на пять очков меньше.
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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