«Спартак» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В матче девятого тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 19:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, команда из Казани с 14-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а красно-белые расположились на девятой строчке, имея в активе на пять очков меньше.