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«Спартак» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче девятого тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 19:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, команда из Казани с 14-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а красно-белые расположились на девятой строчке, имея в активе на пять очков меньше.

Матч

Спартак - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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