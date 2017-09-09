«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер
Сити» сыграет с «Ливерпулем».
Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и
начнется в 14:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в активе обеих команд по семь очков, но красные за счет дополнительных показателей занимают второе место в турнирной таблице, а «горожане» расположились двумя строчками ниже.
Матч
Место и дата
09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция
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