«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)

В матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».

Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в активе обеих команд по семь очков, но красные за счет дополнительных показателей занимают второе место в турнирной таблице, а «горожане» расположились двумя строчками ниже.