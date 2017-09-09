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«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».

Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в активе обеих команд по семь очков, но красные за счет дополнительных показателей занимают второе место в турнирной таблице, а «горожане» расположились двумя строчками ниже.

Матч

Манчестер Сити - Ливерпуль

Место и дата

09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция

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