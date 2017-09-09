«Лестер Сити» – «Челси». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

В матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу «Лестер Сити» сыграет с «Челси».

Встреча пройдет на поле стадиона «Кинг Пауэр» в Лестере и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, действующий чемпион Англии с шестью очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «лисы» расположились на 15-й строчке, имея в активе на три очка меньше.