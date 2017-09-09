«Лестер Сити» – «Челси». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу «Лестер
Сити» сыграет с «Челси».
Встреча пройдет на поле стадиона «Кинг Пауэр» в Лестере и
начнется в 17:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, действующий чемпион Англии с шестью очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «лисы» расположились на 15-й строчке, имея в активе на три очка меньше.
Матч
Место и дата
09 сентября 17:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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