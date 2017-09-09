Леонид Слуцкий: Это самое крупное поражение в моей карьере
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий извинился перед
болельщиками за поражение от команды «Дерби Каунти» (0:5) в матче шестого тура
чемпионшипа.
«Прежде всего, я должен извиниться пере всеми нашими
болельщиками, – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail. – Они не заслужили
такого результата, который для нас стал невероятным сюрпризом.
Я очень разочарован и сожалею, что так вышло. Это полностью
моя вина, я злюсь на себя. Очень сложно объяснить свои эмоции. Мы пропустили пять
мячей, это самое крупное поражение в моей профессиональной карьере.
Никто больше не верит в эту команду, но я должен изменить ситуацию. Следующий матч очень важен, он покажет, как мы отреагировали на это поражение. Можно упасть, но важно быстро встать. В России в таких случаях говорят: «Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1».
Матч
Дерби Каунти - Халл Сити - 5:0 (4:0)
Голы
Выдра 14 (1:0). Выдра 34 (2:0). Дэвис 38 (3:0). Джонсон 45 (4:0). Джонсон 58 (5:0).
Состав
Дерби Каунти: Карсон, Дэвис, Кео, Бэйрд, Хаддлстоун, Ольссон, Джонсон, Лоуренс, Вайманн (Расселл, 74), Выдра (Мартин, 80), Ньюджент (Уиннол, 73)
Халл Сити: МакГрегор, Доусон, Эктор, Кингсли, Айна, Гросицки (Мейлер, 76), Ларссон, Дико (Диоманде, 75), Хенриксен, Тораль (Ирвин, 70), Боуэн
Незабитые пенальти
Ларссон (Халл Сити), 28
Место и дата
08 сентября 21:45, Прайд Парк, Текстовая трансляция