Леонид Слуцкий: Это самое крупное поражение в моей карьере

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий извинился перед болельщиками за поражение от команды «Дерби Каунти» (0:5) в матче шестого тура чемпионшипа.

«Прежде всего, я должен извиниться пере всеми нашими болельщиками, – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail. – Они не заслужили такого результата, который для нас стал невероятным сюрпризом.

Я очень разочарован и сожалею, что так вышло. Это полностью моя вина, я злюсь на себя. Очень сложно объяснить свои эмоции. Мы пропустили пять мячей, это самое крупное поражение в моей профессиональной карьере.

Никто больше не верит в эту команду, но я должен изменить ситуацию. Следующий матч очень важен, он покажет, как мы отреагировали на это поражение. Можно упасть, но важно быстро встать. В России в таких случаях говорят: «Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1».