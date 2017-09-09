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Леонид Слуцкий: Это самое крупное поражение в моей карьере

Источник:  Hull Daily MailКомментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийФото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий извинился перед болельщиками за поражение от команды «Дерби Каунти» (0:5) в матче шестого тура чемпионшипа.

«Прежде всего, я должен извиниться пере всеми нашими болельщиками, – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail. – Они не заслужили такого результата, который для нас стал невероятным сюрпризом.

Я очень разочарован и сожалею, что так вышло. Это полностью моя вина, я злюсь на себя. Очень сложно объяснить свои эмоции. Мы пропустили пять мячей, это самое крупное поражение в моей профессиональной карьере.

Никто больше не верит в эту команду, но я должен изменить ситуацию. Следующий матч очень важен, он покажет, как мы отреагировали на это поражение. Можно упасть, но важно быстро встать. В России в таких случаях говорят: «Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1».

Матч

Дерби Каунти - Халл Сити - 5:0 (4:0)

Голы

Выдра 14 (1:0). Выдра 34 (2:0). Дэвис 38 (3:0). Джонсон 45 (4:0). Джонсон 58 (5:0).

Состав

Дерби Каунти: Карсон, Дэвис, Кео, Бэйрд, Хаддлстоун, Ольссон, Джонсон, Лоуренс, Вайманн (Расселл, 74), Выдра (Мартин, 80), Ньюджент (Уиннол, 73)

Халл Сити: МакГрегор, Доусон, Эктор, Кингсли, Айна, Гросицки (Мейлер, 76), Ларссон, Дико (Диоманде, 75), Хенриксен, Тораль (Ирвин, 70), Боуэн

Незабитые пенальти

Ларссон (Халл Сити), 28

Место и дата

08 сентября 21:45, Прайд Парк, Текстовая трансляция

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