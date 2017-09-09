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Андерсон победил Каррено-Буста и вышел в финал US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кевин Андерсон
Кевин АндерсонФото: Gettyimages.ru

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон в полуфинале US Open победил испанца Пабло Корреньо-Буста со счетом 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 57 минут, за это время Кевин 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 14, а в активе его соперника один эйс, две ошибки при подаче и два брейка из четырех.

В финале турнира Андерсон встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал

Матч

Андерсон К. (ЮАР) - Каррено-Буста П. (Испания) - 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

Место и дата

08 сентября 23:00, , Онлайн-трансляция

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