Андерсон победил Каррено-Буста и вышел в финал US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Кевин АндерсонФото: Gettyimages.ru
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон в полуфинале US Open победил
испанца Пабло Корреньо-Буста со счетом 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 57 минут, за это время Кевин 22
раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре
брейк-пойнта из 14, а в активе его соперника один эйс, две ошибки при подаче и два брейка из
четырех.
В финале турнира Андерсон встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Матч
Андерсон К. (ЮАР) - Каррено-Буста П. (Испания) - 4:6, 7:5, 6:3, 6:4
Место и дата
08 сентября 23:00, , Онлайн-трансляция
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