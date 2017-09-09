Андерсон победил Каррено-Буста и вышел в финал US Open

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон в полуфинале US Open победил испанца Пабло Корреньо-Буста со счетом 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 57 минут, за это время Кевин 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 14, а в активе его соперника один эйс, две ошибки при подаче и два брейка из четырех.

В финале турнира Андерсон встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал