Надаль сыграет с Андерсоном в финале US Open

Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале US Open победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час 50 минут, и за это время Надаль четырежды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и взял 4 подачи соперника. Дель Потро сделал 5 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.

В финале турнира Надаль сразится с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном, который в полуфинале одолел испанца Пабло Корреньо-Буста.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал