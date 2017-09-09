Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -Анжи
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Манчестер Сити- : -Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Футбол  Хоффенхайм- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Надаль сыграет с Андерсоном в финале US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале US Open победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час 50 минут, и за это время Надаль четырежды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и взял 4 подачи соперника. Дель Потро сделал 5 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 1 брейк-пойнт. 

В финале турнира Надаль сразится с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном, который в полуфинале одолел испанца Пабло Корреньо-Буста.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал

Матч

Надаль Р. (Испания) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 4:6, 6:0, 6:3, 6:2

Место и дата

09 сентября 01:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андерсон победил Каррено-Буста и вышел в финал US OpenАндерсон победил Каррено-Буста и вышел в финал US OpenЮжноафриканский теннисист Кевин Андерсон в полуфинале US Open победил испанца Пабло Корреньо-Буста со счетом 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.Виктория Бекхэм, Тимбейрлейк и Джеймс Бонд Первый. На теннисе только звездыВиктория Бекхэм, Тимбейрлейк и Джеймс Бонд Первый. На теннисе только звездыЗвезды Голливуда, великие спортсмены и мировые знаменитости – такому количеству VIP-персон позавидует и церемонии вручения «Оскара»Киз и Стивенс вышли в финал US OpenСтали известны финалистки женского одиночного разряда четвертого в году турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.«Теперь я знаю, в чем слабее элиты». Итоги US Open для Рублева и других россиян«Теперь я знаю, в чем слабее элиты». Итоги US Open для Рублева и других россиян«Советский спорт» подводит итоги турнира для наших игроков.Анна Дмитриева: Рублев совсем не похож на Сафина, он более импульсивенАнна Дмитриева: Рублев совсем не похож на Сафина, он более импульсивенТелекомментатор Анна Дмитриева специально для «Советского спорта» дала подробную характеристику Андрею Рублеву.
Футбол
Константин Генич: «Спартаку» будет трудно вскрывать оборону «Рубина»
Теннис
Надаль сыграет с Андерсоном в финале US Open
Теннис
Андерсон победил Каррено-Буста и вышел в финал US Open
Футбол
Леонид Слуцкий: Это самое крупное поражение в моей карьере
все новости
Хуан-Мартин Дель Потро
Хуан-Мартин Дель Потровсе новости
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надальвсе новости
US Open
US Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости