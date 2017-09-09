Надаль сыграет с Андерсоном в финале US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале US Open победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.
Встреча длилась 1 час 50 минут, и за это время Надаль четырежды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и взял 4 подачи соперника. Дель Потро сделал 5 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.
В финале турнира Надаль сразится с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном, который в полуфинале одолел испанца Пабло Корреньо-Буста.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Матч
Надаль Р. (Испания) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 4:6, 6:0, 6:3, 6:2
Место и дата
09 сентября 01:00, , Онлайн-трансляция
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