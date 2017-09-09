Константин Генич: «Спартаку» будет трудно вскрывать оборону «Рубина»

Телекомментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином».



«Самая афишная игра тура. «Рубин» после двух поражений на старте свое добрал, игру стабилизировал, несмотря на уход некоторых футболистов из-за сложной финансовой ситуации. «Спартак» в подавленном состоянии. На команду много всего свалилось. Плюс не самая удачная трансферная кампания – «на флажке», кроме Педро Роши, никого не подписали. Защитника под Лигу чемпионов не купили, нападающего взяли, но при этом Зе Луиш получил повреждение и с «Рубином» не сыграет. «Спартаку» будет тяжело.

Мы знаем, как «Рубин» обороняется: плотно, тесно, здорово перестраивается. Вскрыть эту защиту будет очень непросто. При этом свой шанс на контригре гости могут поймать – Канунников или Жемалетдинов убегут, Карадениз или Азмун сделают хороший пас, и свой гол казанцы так или иначе забьют. «Спартак», скорее всего, героически мяч тоже затолкает. Будет ничья», - цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, матч «Спартак» - «Рубин» состоится девятого сентября, начало в 19:00 по Москве.