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Юрий Гаврилов: Российские игроки варятся в собственном соку

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от выступления российских команд в Лиге чемпионов и прокомментировал старт первенства РФПЛ.  

- Смотрел сейчас «Амкар» - ЦСКА - невзрачная игра, откровенно говоря, не произвела впечатления совсем.

- И что, никакого светлого пятна?
- Еле-еле выиграл ЦСКА. Исходя из увиденного, трудно представить, как они будут во вторник в Лиге чемпионов играть с «Бенфикой», - цитирует Гаврилова Rusfootball - И не могу сейчас ничего определенного о «Спартаке» сказать. У него всего девять очков. Спартаковцы в прошлом сезоне стали чемпионами и должны свою позицию отстаивать. Но в матче с «Рубином» много сейчас будет зависеть и от поведения соперника: даст он играть или нет, что «Спартак» противопоставит. Не знаю, как для команды прошел перерыв в чемпионате: усилилась его игра или нет. После перерыва многое кажется загадкой. Так что трудно предположить, как предстоящий матч с «Рубином» сложится.

- Чем-то старт чемпионата вас удивил?
- Нет, ничем. Я только вижу, что у команд наших топ-клубов игра сейчас, к сожалению, невыразительная. Если, допустим, я бы не знал, что на поле находится ЦСКА, то было бы сложно определить, что это армейцы. Их преимущества в матче с аутсайдером «Амкаром» заметно не было. Видите, какой у нас футбол?! Сейчас в Лиге чемпионов начинается групповой турнир. К сожалению, уже на этой стадии для наших команд все может оборваться.

- Выход из группы — задача для спартаковцев и армейцев слишком сложная?
- Тут гарантий особых нет. «Спартак» может не выйти из группы. И тоже самое может случиться с ЦСКА. Это опять же будет показателем уровня нашего футбола. Вот это и станет индикатором. Мое мнение? Результаты нашего чемпионата, к сожалению, мало о чем говорят: наши команды просто варятся в собственном соку.

Возвращаясь к «Спартаку», скажу, что предсказать что-то по поводу красно-белых очень сложно, потому что в игре команды сейчас нет стабильности. То вничью играют, то пропускают от «Зенита» пять мячей,то ведут в счете и вдруг проигрывают. Поэтому нет никакой уверенности, что в следующем матче «Спартак» выиграет.

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