Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -Анжи
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Манчестер Сити- : -Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Футбол  Хоффенхайм- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Зубков: Думаю, что с Хорватией мы справимся

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Форвард сборной России Андрей Зубков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евробаскета со сборной Хорватии.

«Вчера у нас была игра, и физически пока тяжело. Но впереди еще два дня, так что восстановимся. Больше устаешь ментально. Сейчас перебрались в другую гостиницу, которая, как мы знаем, расположена рядом с морем. Хоть посмотрим на него — может, расслабит.

Матч между Турцией и Латвией смотрели в отеле. Ну, проиграли турки — и проиграли, это неважно. Мы сами упустили первое место, проиграв Латвии, и настраиваться надо на любого соперника. У венгров тоже хорошая команда. 

У Хорватии есть звезды, но у нас своих звезд хватает. Шарич — хороший четвертый номер, очень талантливый. Богданович — хороший шутер. Но, думаю, справимся с ними. Настрой хорватов не пугает. Говорить можно многое, но все покажет игра на площадке», — заявил Зубков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, поединок 1/8 финала Евробаскета между командами России и Хорватии пройдет 10 сентября в Стамбуле, начало в 21:30 по Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Играй, как Холден (Базаревич, Кириленко или Моня)!Играй, как Холден (Базаревич, Кириленко или Моня)!Пять лучших выступлений сборной России на чемпионатах Европы по баскетболу.«Против хорватов должны выйти и показать – русские настоящие бойцы»«Против хорватов должны выйти и показать – русские настоящие бойцы»Бывший главный тренер «Химок» и сборной Сергей Елевич вспомнил Евробаскет-2003, когда руководимая им команда обыграла Хорватию.В 1/8 ЧЕ Россия играет второй раз. И опять с хорватами!В 1/8 ЧЕ Россия играет второй раз. И опять с хорватами!В субботу на чемпионате Европы начинаются матчи плей-офф. Наши баскетболисты свой матч проведут в воскресенье – против сборной Хорватии.«Да никакой этот Швед! Вообще играть не умеет!» Кириленко – о сборной«Да никакой этот Швед! Вообще играть не умеет!» Кириленко – о сборнойПрезидент РФБ Андрей Кириленко – об итогах группового раунда, вкладе Алексея Шведа в победы команды и предстоящей встрече с Хорватией.Россия перед плей-офф: о венграх – не сожалеть, хорватов – не боятьсяРоссия перед плей-офф: о венграх – не сожалеть, хорватов – не боятьсяНа чемпионате Европы завершились групповые турниры.
Футбол
Константин Генич: «Спартаку» будет трудно вскрывать оборону «Рубина»
Теннис
Надаль сыграет с Андерсоном в финале US Open
Теннис
Андерсон победил Каррено-Буста и вышел в финал US Open
Футбол
Леонид Слуцкий: Это самое крупное поражение в моей карьере
все новости
Хорватия
Хорватиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Андрей Зубков
Андрей Зубковвсе новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017