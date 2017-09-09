Андрей Зубков: Думаю, что с Хорватией мы справимся

Форвард сборной России Андрей Зубков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евробаскета со сборной Хорватии.

«Вчера у нас была игра, и физически пока тяжело. Но впереди еще два дня, так что восстановимся. Больше устаешь ментально. Сейчас перебрались в другую гостиницу, которая, как мы знаем, расположена рядом с морем. Хоть посмотрим на него — может, расслабит.

Матч между Турцией и Латвией смотрели в отеле. Ну, проиграли турки — и проиграли, это неважно. Мы сами упустили первое место, проиграв Латвии, и настраиваться надо на любого соперника. У венгров тоже хорошая команда.

У Хорватии есть звезды, но у нас своих звезд хватает. Шарич — хороший четвертый номер, очень талантливый. Богданович — хороший шутер. Но, думаю, справимся с ними. Настрой хорватов не пугает. Говорить можно многое, но все покажет игра на площадке», — заявил Зубков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, поединок 1/8 финала Евробаскета между командами России и Хорватии пройдет 10 сентября в Стамбуле, начало в 21:30 по Москве.