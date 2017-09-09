Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -Анжи
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Манчестер Сити- : -Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Футбол  Хоффенхайм- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Пономарев: Смотрел матч «Амкар» - ЦСКА и плевался

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу армейцев над пермским «Амкаром» в девятом туре РФПЛ.

«Сидел, смотрел и плевался! Вот такая вот игры. Происходившее на поле мне больше напоминало сумо, чем футбол. Ну как так можно регулярно хватать игрока, владеющего мячом, руками?! Ну как так?! Куда смотрел арбитр?! Раз за разом ведь происходило одно и то же! За это сразу, моментально нужно давать желтую карточку. Это безобразие! Помимо срыва атаки это в целом ухудшает качество футбола. Посмотрите европейский футбол, там никто и никогда руками не хватает, а у нас почти в каждой атаке это было, даже комментатор кричал, что нужно так фолить. Это неприлично! Но у нас такая игра в порядке вещей.

Игра не понравилась с обеих сторон, но «Амкар» - это вообще кошмар! Какие-то буратино бегают на поле, деревянные футболисты, пластики нет, плохо владеют мячом, а вот в борьбу они вступают с удовольствием, головами пободаются с удовольствием. Но игры никакой, никакой мысли, никаких интересных ходов даже в обороне.

У нас более-менее смотрелся Алан Дзагоев, неплохо сыграл Александр Головин, ну и Игорь Акинфеев как всегда в порядке. А остальное - так себе, на троечку. Вот гол был забит после неплохой комбинации. Дзагоев отдал отличный пас и Тимур Жамалетдинов реализовал выход один на один. Больше ничего интересного не было.

Конкуренция Жамалетдинова с Федором Чаловым? Чалов мне вообще в этом сезоне абсолютно не нравится, он перестал работать. Наверное, Федор думал, что на «чистых» мячах в этом сезоне будет забивать, как это получалось в прошлом, но нет, вкалывать нужно! Просто так не бывает, голы с кровью нужно добывать, просто так на халяву не выскочишь. Так не получится», - цитирует Пономарева Rusfootball.

Матч

Амкар - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Жамалетдинов 52 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90), Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83)

Предупреждения:

Гол, 13; Белоруков, 45; Занев, 55; Идову, 85 - Вернблум, 77; Кучаев, 84

Удаления:

Идову, 90 - нет

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Почему «Спартак» – фаворит в матче с «Рубином»Почему «Спартак» – фаворит в матче с «Рубином»В центральном матче тура действующий чемпион России на своем поле сыграет с «Рубином».Александр Мостовой: «Рубин» обязательно займет место на вершине турнирной таблицыБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий перед матчем против «Рубина».Молодежка «Тосно» в матче, который начался в 9 утра, обыграла «Анжи»В матче девятого тура молодежного первенства «Тосно» на своем поле переиграло «Анжи».Александр Мостовой: «Спартак» не отличился на трансферном рынкеБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил трансферную компанию столичного клуба.Александр Бубнов: «Ростов» победит «Арсенал» со счетом 2:0Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч девятого тура РФПЛ между «Ростовом» и «Арсеналом».
Футбол
Константин Генич: «Спартаку» будет трудно вскрывать оборону «Рубина»
Теннис
Надаль сыграет с Андерсоном в финале US Open
Теннис
Андерсон победил Каррено-Буста и вышел в финал US Open
Футбол
Леонид Слуцкий: Это самое крупное поражение в моей карьере
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости