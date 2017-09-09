Владимир Пономарев: Смотрел матч «Амкар» - ЦСКА и плевался

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу армейцев над пермским «Амкаром» в девятом туре РФПЛ.



«Сидел, смотрел и плевался! Вот такая вот игры. Происходившее на поле мне больше напоминало сумо, чем футбол. Ну как так можно регулярно хватать игрока, владеющего мячом, руками?! Ну как так?! Куда смотрел арбитр?! Раз за разом ведь происходило одно и то же! За это сразу, моментально нужно давать желтую карточку. Это безобразие! Помимо срыва атаки это в целом ухудшает качество футбола. Посмотрите европейский футбол, там никто и никогда руками не хватает, а у нас почти в каждой атаке это было, даже комментатор кричал, что нужно так фолить. Это неприлично! Но у нас такая игра в порядке вещей.



Игра не понравилась с обеих сторон, но «Амкар» - это вообще кошмар! Какие-то буратино бегают на поле, деревянные футболисты, пластики нет, плохо владеют мячом, а вот в борьбу они вступают с удовольствием, головами пободаются с удовольствием. Но игры никакой, никакой мысли, никаких интересных ходов даже в обороне.



У нас более-менее смотрелся Алан Дзагоев, неплохо сыграл Александр Головин, ну и Игорь Акинфеев как всегда в порядке. А остальное - так себе, на троечку. Вот гол был забит после неплохой комбинации. Дзагоев отдал отличный пас и Тимур Жамалетдинов реализовал выход один на один. Больше ничего интересного не было.



Конкуренция Жамалетдинова с Федором Чаловым? Чалов мне вообще в этом сезоне абсолютно не нравится, он перестал работать. Наверное, Федор думал, что на «чистых» мячах в этом сезоне будет забивать, как это получалось в прошлом, но нет, вкалывать нужно! Просто так не бывает, голы с кровью нужно добывать, просто так на халяву не выскочишь. Так не получится», - цитирует Пономарева Rusfootball.