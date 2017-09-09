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Россия проиграла Китаю на Всемирном кубке чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России потерпела поражение от Китая (0-3) в матче Всемирного кубка чемпионов в Нагое. Счет по сетам – 20:25, 18:25, 20:25.

Напомним, ранее сборная России провела три матча в Токио, в которых проиграла Бразилии (1-3), победила Японию (3-1) и проиграла США (2-3)

В заключительном матче турнира Россия сыграет с  Кореей (10 сентября).

Нагоя (Япония)

Всемирный кубок чемпионов

Женщины

3-й тур

Россия – Китай – 0:3 (20:25, 18:25, 20:25)

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