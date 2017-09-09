Россия проиграла Китаю на Всемирном кубке чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Женская сборная России потерпела поражение от Китая (0-3) в матче Всемирного кубка чемпионов в Нагое. Счет по сетам – 20:25, 18:25, 20:25.
Напомним, ранее сборная России провела три матча в Токио, в которых проиграла Бразилии (1-3), победила Японию (3-1) и проиграла США (2-3)
В заключительном матче турнира Россия сыграет с Кореей (10 сентября).
Нагоя (Япония)
Всемирный кубок чемпионов
Женщины
3-й тур
Россия – Китай – 0:3 (20:25, 18:25, 20:25)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически