Александр Бубнов: Не знаю, как Зе Луиш умудрился потянуть живот

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграют против «Рубина».

«Пауза должна была помочь «Спартаку». Восстановиться после Кубка конфедераций, тяжелого сезона, празднования чемпионства и так далее. Должен помочь и новичок Роша. По характеристикам он сильнее Самедова и моложе. С учетом постоянных травм Зе Луиша и Луиса Адриано он точно не помешает. На этот раз Зе потянул живот. Не знаю, где он умудрился это сделать.

Матч с «Рубином» очень важен, как и каждый следующий. «Спартак» должен выправить ситуацию в чемпионате. Думаю, это даже важнее, чем удачное выступление в Лиге чемпионов. «Рубин» – серьезный соперник, несмотря на потери. Вскрыть их оборону будет сложно. Думаю, «Спартак» полетит вперед с первых минут, но важно не попасться на контратаках.



Если команда Карреры продолжит терять очки, то отдалится от лидеров слишком далеко. «Спартак» должен победить четыре раза подряд, а «Зенит» – проиграть, чтобы сравняться в таблице. Это нереально. У «Зенита» выше ресурс. Более реальным сценарием выглядит попадание красно-белых в Лигу чемпионов, ведь в этом году от России туда отправятся три команды», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, матч «Спартака» - «Рубин» состоится 9 сентября, начало в 19:00 по московскому времени.