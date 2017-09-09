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Три российские гандболистки сдали положительные допинг-тесты на ЧЕ U19

Источник:  Европейская конфедерация волейболаКомментарии

Европейская федерация гандбола объявила об обнаружении допинга в пробах трех игроков сборной России U19, взятых на чемпионате Европы в августе 2017 года в Словении.

Как сообщает официальный сайт EHF, положительными оказались допинг-пробы, проверенные аккредитованной лабораторией Всемирного антидопингового агентства. Одна гандболистка сборной России сдала положительный допинг-тест в основном раунде чемпионата Европы, две другие — в финальном раунде.

Напомним, в финале чемпионата Европы U19 российские гандболистки проиграли сборной Франции со счетом 26:31.

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