Трэйси Макгрэйди введен с Зал славы баскетбола

Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэйди официально введен в Зал славы баскетбола.



«В этот день могу с гордостью сказать, что я заслужил быть здесь. Я очень горд в связи с тем, что попал в число финалистов в этом году», – приводит слова Макгрэйди официальный сайт НБА.

За свою игровую карьеру Макгрэйди выступал в «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс», «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Атланте Хоукс».



