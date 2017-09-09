Трэйси Макгрэйди введен с Зал славы баскетбола
Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэйди официально введен
в Зал славы баскетбола.
«В этот день могу с гордостью сказать, что я заслужил быть здесь. Я очень горд в связи с тем, что попал в число финалистов в этом году», – приводит слова Макгрэйди официальный сайт НБА.
Enshrined forever.— Toronto Raptors (@Raptors) 9 сентября 2017 г.
Congrats, @Real_T_Mac.#17HoopClass pic.twitter.com/0UDclMdoGf
За свою игровую карьеру Макгрэйди выступал в «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс»,
«Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Атланте Хоукс».
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