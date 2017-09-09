Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -Анжи
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Манчестер Сити- : -Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Футбол  Хоффенхайм- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Масалитин: ЦСКА после перерыва на матчи сборных выглядел отдохнувшим

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу армейцев над «Амкаром» в матче девятого тура РФПЛ.

ЦСКА выглядел отдохнувшим, пауза в чемпионате пошла на пользу команде, поэтому перед нами предстал атакующий коллектив, совсем другой, нежели в предыдущих играх. Однако армейцы столкнулись со старой проблемой - подходы к чужим воротам при насыщенной обороне. ЦСКА раз за разом бился в одну и ту же стенку. Команда контролировала матч, но без продвижения в атаку.

«Амкар» же играл как мог, каждый использует свои лучшие качества. Пермяки не могут играть сегодня в открытый футбол, особенно с ЦСКА. Шансы хозяев поля на успех заключались в качественной обороне и в контратаках. Так и пытался играть коллектив Гаджи Гаджиева.

А проблема взлома насыщенной обороны у московской команды была еще и при Леониде Слуцком. Но в штрафную нужно врываться, а не стоять и ждать. Современный футбол диктует свои правила, по которым и защитники также активно помогают атаке. Команда в целом должна работать как единый механизм: все должны вместе и обороняться, и атаковать. Если условный Сергей Игнашевич решил подключиться к атаке - его должны подстраховать либо Понтус Вернблум, либо Кирилл Комбаров. Да и дальних ударов у ЦСКА минимальное количество, хотя тот же Игнашевич славится мощными ударами, но он уже наверняка сам забыл, когда проверял вратарей соперников.

Конкуренция Тимура Жамалетдинова и Федора Чалова? Никому предпочтение не отдаю, я бы предпочел их обоих одновременно видеть на поле. Конечно, и Витиньо также должен играть. Возможно, Алану Дзагоеву нужно пониже опуститься. Сегодня они нормально вдвоем смотрелись. Найти бы схему, при которой Чалов и Жамалетдинов будут вместе играть регулярно», - цитирует Масалитина Rusfootball.

Матч

Амкар - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Жамалетдинов 52 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Конде, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Игнашевич, Березуцкий А., Набабкин, Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90), Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83)

Предупреждения:

Гол, 13; Белоруков, 45; Занев, 55; Идову, 85 - Вернблум, 77; Кучаев, 84

Удаления:

Идову, 90 - нет

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

08 сентября 17:30, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Почему «Спартак» – фаворит в матче с «Рубином»Почему «Спартак» – фаворит в матче с «Рубином»В центральном матче тура действующий чемпион России на своем поле сыграет с «Рубином».Александр Мостовой: «Рубин» обязательно займет место на вершине турнирной таблицыБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий перед матчем против «Рубина».Молодежка «Тосно» в матче, который начался в 9 утра, обыграла «Анжи»В матче девятого тура молодежного первенства «Тосно» на своем поле переиграло «Анжи».Александр Мостовой: «Спартак» не отличился на трансферном рынкеБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил трансферную компанию столичного клуба.Александр Бубнов: «Ростов» победит «Арсенал» со счетом 2:0Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч девятого тура РФПЛ между «Ростовом» и «Арсеналом».
Футбол
Константин Генич: «Спартаку» будет трудно вскрывать оборону «Рубина»
Теннис
Надаль сыграет с Андерсоном в финале US Open
Теннис
Андерсон победил Каррено-Буста и вышел в финал US Open
Футбол
Леонид Слуцкий: Это самое крупное поражение в моей карьере
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Валерий Масалитин
Валерий Масалитинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости