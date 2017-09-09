Валерий Масалитин: ЦСКА после перерыва на матчи сборных выглядел отдохнувшим

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу армейцев над «Амкаром» в матче девятого тура РФПЛ.

ЦСКА выглядел отдохнувшим, пауза в чемпионате пошла на пользу команде, поэтому перед нами предстал атакующий коллектив, совсем другой, нежели в предыдущих играх. Однако армейцы столкнулись со старой проблемой - подходы к чужим воротам при насыщенной обороне. ЦСКА раз за разом бился в одну и ту же стенку. Команда контролировала матч, но без продвижения в атаку.

«Амкар» же играл как мог, каждый использует свои лучшие качества. Пермяки не могут играть сегодня в открытый футбол, особенно с ЦСКА. Шансы хозяев поля на успех заключались в качественной обороне и в контратаках. Так и пытался играть коллектив Гаджи Гаджиева.

А проблема взлома насыщенной обороны у московской команды была еще и при Леониде Слуцком. Но в штрафную нужно врываться, а не стоять и ждать. Современный футбол диктует свои правила, по которым и защитники также активно помогают атаке. Команда в целом должна работать как единый механизм: все должны вместе и обороняться, и атаковать. Если условный Сергей Игнашевич решил подключиться к атаке - его должны подстраховать либо Понтус Вернблум, либо Кирилл Комбаров. Да и дальних ударов у ЦСКА минимальное количество, хотя тот же Игнашевич славится мощными ударами, но он уже наверняка сам забыл, когда проверял вратарей соперников.



Конкуренция Тимура Жамалетдинова и Федора Чалова? Никому предпочтение не отдаю, я бы предпочел их обоих одновременно видеть на поле. Конечно, и Витиньо также должен играть. Возможно, Алану Дзагоеву нужно пониже опуститься. Сегодня они нормально вдвоем смотрелись. Найти бы схему, при которой Чалов и Жамалетдинов будут вместе играть регулярно», - цитирует Масалитина Rusfootball.