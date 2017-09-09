Александр Бубнов: «Тосно» и «Анжи» поспорят за шесть очков

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч девятого тура РФПЛ между «Тосно» и «Анжи».

«Поставлю на победу «Тосно» с минимальным счетом. Это будет спор за шесть очков между борющимися за выживание соперниками. После смены главного тренера «Анжи» все еще нужно время на постановку игры, которая у «Тосно», в свою очередь, сбалансирована неплохо. Плюс в пользу «Тосно» фактор своего поля», - цитирует Бубнова Sportbox.