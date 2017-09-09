Александр Мостовой: «Спартак» не отличился на трансферном рынке

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий перед матчем против «Рубина».

– Можно ли назвать успешной трансферную компанию «Спартака»?

– Так говорят, когда клуб покупает звездного футболиста, как это было в «Зените» – пригласили Халка и Акселя Витселя. Или когда покупают много игроков. Например, как это сделал «Зенит» этим летом. «Спартак» не отличился в этом плане, как и другие команды РФПЛ. Но у красно-белых немало игроков в запасе. Конечно, клуб хочет пригласить новых футболистов, но куда девать своих?

Напомним, минувшим летом состав «Спартака» пополнили хорватский хавбек Марио Пашалич (на правах аренды из «Челси»), защитник Марко Петкович из «Црвены Звезды», а также 22-летний форвард Педро Роша, за которого чемпион страны выложил 12 млн евро бразильскому «Гремио».

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Александр Мостовой: «Рубин» обязательно займет место на вершине турнирной таблицы