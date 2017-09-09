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Молодежка «Тосно» в матче, который начался в 9 утра, обыграла «Анжи»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче девятого тура молодежного первенства «Тосно» на своем поле переиграло «Анжи».

Единственный мяч в матче забил защитник Илья Васильев.  

Отметим, встреча началась в 9:00 по московскому времени.

После этой победы «Тосно»-м c 11 очками вышло на 9 место в турнирной таблице, «Анжи» осталось 12. 

Матч

Тосно (мол) - Анжи (мол) - 1:0 (0:0)

Голы

Васильев 51 (1:0).

Судья:

Алексей Федотов (Россия)

Место и дата

09 сентября 09:00, СК Нова Арена, Онлайн-трансляция

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