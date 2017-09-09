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Александр Мостовой: «Рубин» обязательно займет место на вершине турнирной таблицы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий перед матчем против «Рубина».

– В каком состоянии находится казанский клуб?
– Команда Бердыева в порядке. Уверен, они обязательно займут место на вершине турнирной таблицы. Состав, а также наличие такого тренера, позволяют это сделать. Если, конечно, не будет никаких закулисных игр.

Полную версию читайте сегодня, в 12.00, на сайте «Советского спорта».

Александр Мостовой: «Спартак» не отличился на трансферном рынке

Матч

Спартак - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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