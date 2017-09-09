Александр Мостовой: «Рубин» обязательно займет место на вершине турнирной таблицы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий перед матчем против «Рубина».
– В каком состоянии находится казанский клуб?
– Команда Бердыева в порядке. Уверен, они обязательно займут место на вершине турнирной таблицы. Состав, а также наличие такого тренера, позволяют это сделать. Если, конечно, не будет никаких закулисных игр.
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Александр Мостовой: «Спартак» не отличился на трансферном рынке
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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