Арам Габрелянов стал владельцем ФК «Арарат»

Основатель медиахолдинга Lifenews Арам Габрелянов стал фактическим владельцем московского «Арарата», сообщает РБК.

Напомним, ранее единственным владельцем и президентом «Арарата»» был Валерий Оганесян, который позже объявил, что новым собственником клуба станет Игорь Коротков.

«Коротков работал всю жизнь со мной, он начинал вместе со мной еще в Ульяновске, он был генеральным директором во многих наших подразделениях. Его работа в «Арарате»» — чисто организационная: он в футболе не сильный специалист.

Модель будет такая — кто-то будет богатый акционер, который купит крупный пакет, кто-то купит одну акцию. Одна акция будет стоить 5 тыс. руб., при этом мы будем выпускать 10 млн акций. Сам я обязательно стану акционером: я запланировал на 300 миллионов их купить.

Основным источником финансировании команды являются пожертвования от владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна и совладельца группы «Авилон» Камо Авагумяна. Люди нам помогали до того, как мы начали реализовывать программу с акционированием клуба, это именно помощь. Конечно, мы могли бы разместить логотип «Авилона» на футболках игроков, например. Но на данном этапе это не имеет особого смысла», - цитирует Габрелянова РБК.