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Сесар Навас: Так долго живу в России, что порой чувствую себя странно в Испании

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Рубина» Сесар Навас рассказал, как чувствует себя в России, в которой он проживает с 2009 года.

«Знаете, я уже столько лет живу в России, что иногда чувствую себя странно в Испании. Мне здесь комфортно и особых сложностей нет. Сложности возникали у моей семьи, которая, например, в последние несколько лет не могла найти какие-то продукты. Вероятно, из-за санкций.

Больших сюрпризов уже нет, я понимаю Россию. Но поначалу, к примеру, агрессивные водители на дорогах удивляли», — цитирует Наваса «Бизнес Оnline».

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