В допинг-пробах российских гандболисток на ЧЕ обнаружен мельдоний

Запрещенным веществом, которое было обнаружено в допинг-пробах трех российских гандболисток на молодежном чемпионате Европы, является мельдоний.

«Федерация гандбола России была уведомлена о данном инциденте 23 августа 2017 года, после чего находится в плотном контакте с ответственными представителями ЕГФ и действует в соответствии с регламентами ЕГФ и Всемирного антидопингового агентства. Запрещенной субстанцией является мельдоний.

По данному инциденту в качестве одного из основных вариантов ФГР рассматривает спланированную акцию или провокацию и обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которыми начато углубленное и компетентное расследование», - сообщается на сайте ФГР.