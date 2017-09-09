Рыбус вернулся в «Локомотив» из расположения сборной Польши травмированным

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Мацей Рыбус вернулся в клуб из расположения сборной Польши с небольшой травмой.

«Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с «Ахматом», сегодня у нас еще тренировка.

Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой «Анкаран«, проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с «Ахматом», - цитирует Семина ТАСС.