Рыбус вернулся в «Локомотив» из расположения сборной Польши травмированным
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Мацей Рыбус вернулся в клуб из расположения сборной Польши с небольшой травмой.
«Все сборники приехали в полном здравии за исключением небольшой травмы Рыбуса, но ничего серьезного. Посмотрим, сможет ли он сыграть с «Ахматом», сегодня у нас еще тренировка.
Другая группа вела недельную подготовку на сборе, провела товарищеский матч со словенской командой «Анкаран«, проделала хорошую работу, мы получили много информации и теперь готовимся к игре с «Ахматом», - цитирует Семина ТАСС.
Владислав Безбородов (Россия) 10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Место и дата
Владислав Безбородов (Россия)
10 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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