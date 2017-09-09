Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в финал турнира в Даляне, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Виталию Дьяченко со счетом 6:4, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Звонарева два раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету ее соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и три брейка.

В финале соревнований в Даляне 33-летняя Звонарева сыграет с представительницей Украины Катериной Козловой