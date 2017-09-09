Саша Груич: Швед может попасть в символическую пятерку Евробаскета

Тренер сборной России Саша Груич прокомментировал выступление на Евробаскете защитника национальной команды Алексея Шведа.



«Швед – уже состоявшийся игрок. Кроме игры с Латвией, которая не удалась всей команде, он проводит классный турнир. Вносит большой вклад в победы сборной России. Я давно знаю Шведа, работал с ним, когда он еще выступал за московское «Динамо» в сезоне-2009/10.

Отмечу, что даже по сравнению с прошлым годом он стал гораздо больше выкладываться в защите и играть в командный баскетбол. Эти качества добавляют плюсы к его игре. Думаю, что ему по силам попасть в символическую пятерку Евробаскета», – приводят слова Груича «Известия».

Напомним, 10 сентября в 1/8 финала Евробаскета сборная России сыграет с командой Хорватии.