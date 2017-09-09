«Тосно» – «Анжи». Стартовые составы

Защитник «Ростова» Виталий Устинов поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 9-м туре РФПЛ.

Виталий Устинов: «Арсенал» - крепкая команда, но мы должны ее побеждать

Виталий Устинов: «Арсенал» - крепкая команда, но мы должны ее побеждать Защитник «Ростова» Виталий Устинов поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 9-м туре РФПЛ.