«Тосно» – «Анжи». Стартовые составы
Источник: РФПЛКомментарии
«Тосно» и «Анжи» объявили составы на матч 9-го тура РФПЛ.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович, Заболотный, Марков;
Запасные: Опарин, Сухарев, Буйволов, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Мирзов, Трошечкин, Нуну Роша, Андерсон Карвалью, Мелкадзе, Труич.
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев;
Запасные: Шлеев, Лория, Фибель, Самарджич, Бакаев, Хубулов, Гулиев, Липартия, Иеч, Базелюк, Долгов.
Напомним, матч пройдет 9 сентября на стадионе «Петровский» и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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