«Ростов» – «Арсенал»: На матче ожидается 10 тысяч болельщиков
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 9-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Арсеналом» не вызвал ажиотажа в южной столице.
На матче ожидается около 10 тысяч болельщиков. Самый дешевый билет на матч стоит 250 рублей.
Туляков поддержат около 80 фанатов.
Напомним, что матч «Ростов» – «Арсенал» стартует в 16:30 мск.
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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