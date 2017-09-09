«Спартак» – «Рубин». История противостояния
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в Москве в матче 9-го тура РФПЛ «Спартак» примет «Рубин».
Всего эти команды провели между собой 31 официальную встречу: 13 побед у москвичей, семь ничьих и 11 побед у казанцев, разница мячей – 35:30 в пользу «Спартака».
В Москве команды провели 15 матчей: девять побед у хозяев, две ничьи и четыре победы у гостей. В прошлом сезоне «Спартак» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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