«Спартак» – «Рубин». История противостояния

Сегодня в Москве в матче 9-го тура РФПЛ «Спартак» примет «Рубин».

Всего эти команды провели между собой 31 официальную встречу: 13 побед у москвичей, семь ничьих и 11 побед у казанцев, разница мячей – 35:30 в пользу «Спартака».

В Москве команды провели 15 матчей: девять побед у хозяев, две ничьи и четыре победы у гостей. В прошлом сезоне «Спартак» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.