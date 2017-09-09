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«Спартак» – «Рубин». История противостояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Москве в матче 9-го тура РФПЛ «Спартак» примет «Рубин».

Всего эти команды провели между собой 31 официальную встречу: 13 побед у москвичей, семь ничьих и 11 побед у казанцев, разница мячей – 35:30 в пользу «Спартака».

В Москве команды провели 15 матчей: девять побед у хозяев, две ничьи и четыре победы у гостей. В прошлом сезоне «Спартак» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

Матч

Спартак - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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