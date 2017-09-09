«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Стартовые составы

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АПЛ. 4-й тур «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль», «Лестер сыграет с «Челси» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

«Лестер Сити» – «Челси». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск) В матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу «Лестер Сити» сыграет с «Челси».

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск) В матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».

«Фенербахче» арендует форварда «Тоттенхэма» Янссена Форвард «Тоттенхэма» Винсент Янссен продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкого клуба.