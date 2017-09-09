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«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 4-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Уолкер, Данило, Отаменди, Стоунз, Менди, Фернандиньо, Силва, Де Брейне, Жезус, Агуэро;

Запасные: Браво, Мангаля, Гюндоган, Делф, Зане, Силва, Фоден.

«Ливерпуль»: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино;

Запасные: Кариус, Ловрен, Гомес, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Старридж, Соланке.

Напомним, матч начнется в 14:30 по московскому времени, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Манчестер Сити - Ливерпуль - 0:0

1-й тайм

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл

Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Фирмино, Салах, Мане

Предупреждения:

Отаменди, 5 - нет

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция

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