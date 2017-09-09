«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Стартовые составы
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 4-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Уолкер, Данило, Отаменди, Стоунз, Менди, Фернандиньо, Силва, Де Брейне, Жезус, Агуэро;
Запасные: Браво, Мангаля, Гюндоган, Делф, Зане, Силва, Фоден.
«Ливерпуль»: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино;
Запасные: Кариус, Ловрен, Гомес, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Старридж, Соланке.
Напомним, матч начнется в 14:30 по московскому времени, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Манчестер Сити - Ливерпуль - 0:01-й тайм
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл
Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Фирмино, Салах, Мане
Предупреждения:
Отаменди, 5 - нет
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция