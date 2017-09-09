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Денис Бояринцев: После паузы жду в «Спартаке» перезагрузку

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча девятого тура РФПЛ между красно-белыми и казанским клубом.

– Перерыв на матчи сборных должен помочь «Спартаку»?
– Мы видим, что команда в непонятном состоянии, может, перерыв и перевернет все в положительную для «Спартака» сторону, – цитирует Бояринцева «Евро-Футбол» – Главное, что у тренерского штаба было время подтянуть команду функционально, где-то исправить свои ошибки.

– Субботний матч – игра команд, борющихся за попадание в тройку?
– «Спартаку» сейчас необходима «хорошая осень», если не добрать очки сейчас, весной за тройку зацепиться будет очень тяжело, а у «Рубина» багаж набранных баллов выглядит предпочтительнее, поэтому нас ждет мощный футбол. «Рубин» сыграет в свой типичной манере – строго в обороне и резко в атаке, фланговые игроки доставят много хлопот Ещенко и Комбарову. Если казанцы забьют гол и закроются, то будем смотреть, как с мячом кружит только «Спартак».

– Вы ждете больших перемен, перезагрузки в «Спартаке» после этой паузы?
– Хотелось бы ждать. На носу Лига чемпионов, в чемпионате тяжелая ситуация, поэтому тренерскому штабу нужно искать отсюда выход. Если говорить про перестановки в составе, то ждать их стоит скорее в чемпионате России, в еврокубках Каррера будет делать ставку на тех, кто выиграл золотые медали.

– Лига чемпионов для «Спартака» стартует меньше, чем через четыре дня. Не будет ли в головах игроков больше мыслей о «Мариборе», чем о «Рубине»?
– Любой матч сейчас определяющий, и если неудачно выступить в Лиге чемпионов, то руководство может задуматься о состоятельности тренера. К сожалению, не может сейчас Каррера позволить отдохнуть лидерам, решить, что игры в Европе важнее. 

Матч

Спартак - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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