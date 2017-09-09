Женскую молодежную сборную России по гандболу могут лишить серебра ЧЕ из-за допинга

Женская молодежная сборная России по гандболу может быть лишена серебряной медали чемпионата Европы 2017 года в том случае, если будет доказана вина трех гандболисток в употреблении запрещенных препаратов.

«Согласно положениям EHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган EHF также может налагать санкции, включая: дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях EHF и или оштрафовать федерацию», - приводит ТАСС сообщение пресс службы EHF.

Напомним, ранее пресс-служба Европейской федерации гандбола сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время молодежного чемпионата Европы.