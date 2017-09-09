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Погорилая из-за травмы пропустит прокаты в Сочи

Источник:  ТАССКомментарии

Пресс- атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что Анна Погорилая из-за травмы не примет участия в контрольных прокатах в Сочи.

«У Анны была травма, после которой она еще не окончательно восстановилась, - сказала Ермолина. - Поэтому она не сможет принять участие в прокатах».

Контрольные прокаты членов сборной России по фигурному катанию пройдут с 9 по 10 сентября.

Погорилая - бронзовый призер чемпионата мира-2016. Она также выигрывала серебро и две бронзы чемпионатов Европы.




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