Власти штата Нью-Йорк выплатят 22 миллиона долларов семье российского боксера Абдусаламова

Власти американского штата Нью-Йорк согласились выплатить 22 миллиона долларов семье российского боксера Магомеда Абдусаламова, проходящего реабилитацию после черепно-мозговой травмы.

В феврале 2014 года семья 36-летнего Абдусаламова подала иск против штата Нью-Йорк и руководства его атлетической комиссии, обвинив чиновников в халатности и непрофессиональном выполнении обязанностей, которые привели к необратимым повреждениям головного мозга боксера.

Как сообщает ESPN, в ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению, которое было одобрено судьей в пятницу, 8 сентября.

Напомним, Абдусаламов получил черепно-мозговую травму в ходе боя с кубинским спортсменом Майком Пересом, состоявшегося осенью 2013-го, и был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Более месяца россиянин находился в состоянии искусственной комы, а в настоящее время остается парализованным.