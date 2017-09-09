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Виталий Устинов: «Арсенал» - крепкая команда, но мы должны ее побеждать

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Защитник «Ростова» Виталий Устинов поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 9-м туре РФПЛ.

- Впереди у «Ростова» матч с тульским «Арсеналом». Что можешь сказать об этой команде?
- Они начали сезон не очень хорошо, но это крепкая команда, их не стоит сбрасывать со счетов. Нас ждет тяжелый матч, но при всем уважении к сопернику мы должны побеждать, так как играем дома. Главное -  выполнять все требования тренерского штаба.

- Кого ты хорошо знаешь из состава туляков?
- Играл с Анри Хагушем, знаю Алексея Березина.

- Ты уже играл на «Олимпе-2». Как тебе атмосфера во время домашних матчей?
- Супер! Наши болельщики гонят нас вперед так, что мы играем с удвоенной самоотдачей. Бывают хорошие моменты во время матчей, бывают и не очень, но стадион всегда нас поддерживает, спасибо за это болельщикам.

Игра начнется сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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