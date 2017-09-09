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Владислав Фадеев: Женская сборная России пока не готова играть на чемпионатах Европы

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев оценил готовность сборной России к чемпионату Европы, который стартует в Азербайджане и Грузии 22 сентября.

«Пока мы не показываем той игры, на которую рассчитываем. Тренерский штаб ищет оптимальный состав. Гран-при нам не хватило для этого. Хорошо, что есть такой турнир, как Кубок чемпионов, на котором можно подготовиться. Пока мы не готовы играть на чемпионате Европы, но не все безнадежно. Немного времени у тренерского штаба еще есть», — цитирует Фадеева «Р-Спорт».

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