Словения разгромила Украину в плей-офф Евробаскета

читайте также

Германия обыграла Францию в матче 1/8 финала Евробаскета В матче 1/8 финала Евробаскета сборная Германии сенсационно переиграла команду Франции со счетом 84:81 (10:19, 24:21, 21:16, 29:25).

Саша Груич: Швед может попасть в символическую пятерку Евробаскета Тренер сборной России Саша Груич прокомментировал выступление на Евробаскете защитника национальной команды Алексея Шведа.

Играй, как Холден (Базаревич, Кириленко или Моня)! Пять лучших выступлений сборной России на чемпионатах Европы по баскетболу.

«Против хорватов должны выйти и показать – русские настоящие бойцы» Бывший главный тренер «Химок» и сборной Сергей Елевич вспомнил Евробаскет-2003, когда руководимая им команда обыграла Хорватию.