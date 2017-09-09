Словения разгромила Украину в плей-офф Евробаскета
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Баскетболисты сборной Словении обыграли команду Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 79:55.
Самым результативным игроком матча стал форвард словенцев Энтони Рэндольф, набравший 21 очко.
В четвертьфинале Словения встретится с победителем встречи Латвия - Черногория, которая пройдет в воскресенье.
Матч
Место и дата
09 сентября 12:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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