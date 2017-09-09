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Виктор Панченко: Смолов и Кокорин – лучшие российские форварды

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Футбольный агент Виктор Панченко высказал мнение о том, кто сейчас является лучшим российским нападающим.

«Если до нынешнего сезона у меня были вопросы к Саше Кокорину по его отношению к футболу и по его игре, то в этом он приятно удивляет. Кокорин и Смолов - лучшие российские форварды. Я их   хорошо знаю еще по совместной работе в «Динамо», когда я был там спортивным директором. 

Как бывший бомбардир, я оцениваю нападающих именно по забитым мячам. Кокорин и Смолов приятно удивляют. Саша в этом году вообще феноменально выглядит. Еще бы я отметил молодого перспективного форварда из ЦСКА Федора Чалова, который в последнем матче за молодежную сборную забил Гибралтару», - цитирует Панченко «Спорт день за днем.

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