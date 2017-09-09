Дмитрий Парфенов: На некоторых игроков «Тосно» вызов в сборную повлиял в худшую сторону
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).
- Искрометный матч для болельщиков, но не для тренерского штаба. Забили быстрый мяч, могли забить еще, но не забили и успокоились. Нельзя успокаиваться, думать, что столько моментов будет весь матч. Соперник за это и наказал, за счет наших индивидуальных ошибок. Титаническими усилиями исправили ситуацию, потратили много сил. Это было видно в концовке. Пауза на сборную сыграла не очень приятную штуку, 6 человек разъехались по сборным. Эта игра и показала, что для нас это испытание. Мы новички в этом турнире, теперь сделаем выводы.
- Как настроение у ребят после вызова в сборную?
- Если бы выиграли, было бы хорошее настроение. На некоторых это повлияло в худшую сторону, - передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.
В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.
После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.
Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Марков 5 (1:0). Прудников 18 (1:1). Данченко 25 (1:2). Галиулин 63 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев (Труич, 78), Полетанович (Трошечкин, 84), Палиенко, Галиулин, Казаев, Заболотный, Марков (Роша, 67)
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Кацаев (Гулиев, 54), Данченко (Хубулов, 72), Афонин (Бакаев, 59), Прудников, Яковлев, Маркелов
Предупреждения:
Полетанович, 80 - нет
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция