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Вадим Скрипченко: «Анжи» было непросто справиться с давлением «Тосно»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2).

- Результат справедливый, ни одна комана не хотела уступать. Игра была острая, особенно во втором тайме, когда обе команды шли вперед. Нам было непросто справиться с давлением «Тосно». В планы не входил пропущенный мяч на пятой минуте, после нам пришлось встряхнуть команду. Но у ребят нашелся резерв и характер, чтобы перестроиться. В перерыве дал установку отодвинуть игру от наших ворот, - передает слова Скрипченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».

Матч

Тосно - Анжи - 2:2 (1:2)

Голы

Марков 5 (1:0). Прудников 18 (1:1). Данченко 25 (1:2). Галиулин 63 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев (Труич, 78), Полетанович (Трошечкин, 84), Палиенко, Галиулин, Казаев, Заболотный, Марков (Роша, 67)

Анжи: Будаков, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Кацаев (Гулиев, 54), Данченко (Хубулов, 72), Афонин (Бакаев, 59), Прудников, Яковлев, Маркелов

Предупреждения:

Полетанович, 80 - нет

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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