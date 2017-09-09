Вадим Скрипченко: «Анжи» было непросто справиться с давлением «Тосно»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2).

- Результат справедливый, ни одна комана не хотела уступать. Игра была острая, особенно во втором тайме, когда обе команды шли вперед. Нам было непросто справиться с давлением «Тосно». В планы не входил пропущенный мяч на пятой минуте, после нам пришлось встряхнуть команду. Но у ребят нашелся резерв и характер, чтобы перестроиться. В перерыве дал установку отодвинуть игру от наших ворот, - передает слова Скрипченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».