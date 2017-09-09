Евгений Чернов: У меня был разговор с Черчесовым, но о чем – не скажу
Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).
– Мы хотели выиграть, удачное начало получилось. Забили бы второй мяч, могли рассчитывать на победу. Пропустили два необязательных гола, из-за чего было тяжело перестроиться.
– С чем связываете такой характер игры без центра поля?
– Игра так складывается. Плюс у нас есть хорошие нападающие, которые хорошо играют головой и цепляются за мячи. Поэтому такой вариант игры.
– В следующем туре игра со «Спартаком», уже держите ее в голове?
– Пока нет.
– Вы дебютировали за сборную, что для вас значит этот опыт?
– Горжусь быть частью сборной. Рад был неделю работать в составе национальной команды.
– У Антона Заболотного был разговор с Черчесовым. У вас был?
– Разговор был, но о чем – не скажу, – передает слова Чернова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.
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В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.
После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.
Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».