Евгений Чернов: У меня был разговор с Черчесовым, но о чем – не скажу

Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).

– Мы хотели выиграть, удачное начало получилось. Забили бы второй мяч, могли рассчитывать на победу. Пропустили два необязательных гола, из-за чего было тяжело перестроиться.

– С чем связываете такой характер игры без центра поля?

– Игра так складывается. Плюс у нас есть хорошие нападающие, которые хорошо играют головой и цепляются за мячи. Поэтому такой вариант игры.

– В следующем туре игра со «Спартаком», уже держите ее в голове?

– Пока нет.

– Вы дебютировали за сборную, что для вас значит этот опыт?

– Горжусь быть частью сборной. Рад был неделю работать в составе национальной команды.

– У Антона Заболотного был разговор с Черчесовым. У вас был?

– Разговор был, но о чем – не скажу, – передает слова Чернова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

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В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».