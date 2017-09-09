Полузащитник «Тосно» Казаев: Было бы приятно, если бы фанаты «Зенита» пришли поддержать нас в игре со «Спартаком»

Полузаащитник «Тосно» Ян Казаев поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).

- По личным впечатлениям и настроению в раздевалке - мы потеряли два очка в игре с «Анжи».

- Вызов ваших партнеров в сборную показал, что реально пробиться в национальную команду?

- Да, конечно реально, мы играем в премьер-лиге и у всех есть шанс.

- Какие ожидания от игры со «Спартаком»?

- О «Спартаке» пока не думаем. Сейчас будет выходной, после него уже будем готовиться к игре.

- «Спартак» будет после Лиги чемпионов. Это на руку «Тосно»?

- Наверное, да. У нас время на восстановление будет больше. Но «Спартак» - это «Спартак», у них длинная скамейка.

- Будете рады, если в игре со «Спартаком» вас придут поддержать фанаты «Зенита»?

- Конечно, будет хорошо, если на следующей игре будет больше зрителей, чем сегодня, - передает слова Казаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».