Полузащитник «Тосно» Казаев: Было бы приятно, если бы фанаты «Зенита» пришли поддержать нас в игре со «Спартаком»
Полузаащитник «Тосно» Ян Казаев поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).
- По личным впечатлениям и настроению в раздевалке - мы потеряли два очка в игре с «Анжи».
- Вызов ваших партнеров в сборную показал, что реально пробиться в национальную команду?
- Да, конечно реально, мы играем в премьер-лиге и у всех есть шанс.
- Какие ожидания от игры со «Спартаком»?
- О «Спартаке» пока не думаем. Сейчас будет выходной, после него уже будем готовиться к игре.
- «Спартак» будет после Лиги чемпионов. Это на руку «Тосно»?
- Наверное, да. У нас время на восстановление будет больше. Но «Спартак» - это «Спартак», у них длинная скамейка.
- Будете рады, если в игре со «Спартаком» вас придут поддержать фанаты «Зенита»?
- Конечно, будет хорошо, если на следующей игре будет больше зрителей, чем сегодня, - передает слова Казаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.
В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.
После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.
Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Марков 5 (1:0). Прудников 18 (1:1). Данченко 25 (1:2). Галиулин 63 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев (Труич, 78), Полетанович (Трошечкин, 84), Палиенко, Галиулин, Казаев, Заболотный, Марков (Роша, 67)
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Кацаев (Гулиев, 54), Данченко (Хубулов, 72), Афонин (Бакаев, 59), Прудников, Яковлев, Маркелов
Предупреждения:
Полетанович, 80 - нет
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция