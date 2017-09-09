Давид Юрченко: Галиулин постоянно забивает такие голы, как в игре с «Анжи»!

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).

- Жалко, что мы не выиграли. «Тосно» никогда не играет на ничью. Во втором тайме нам помогли правильные слова тренера, и свои удачные действия. Мы сами подзавелись, сами хотели дожать соперника, выиграть, потому что многое получалось. Хотелось бы, чтобы эмоции после матча были положительные. А они немножко негативные. Где-то не повезло. Не хватило, как ни странно, еще одного гола.

- Вам Галиулин на тренировках такие мячи забивает?

- Вага-то? Да он постоянно такие забивает! - передает слова Юрченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».