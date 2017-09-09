«Реал» не смог обыграть «Леванте»

«Реал» дома сыграл вничью с «Леванте» (1:1) в третьем туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличился Лукас Васкес (36-я минута), у гостей - Иван Лопес (12-я).

На 89-й минуте мадридцы остались вдесятером: за умышленный удар ногой соперника был удален Марсело.



Столичный клуб с пятью очками занимает на данный момент четвертое место, в активе его сегодняшнего соперника также пять баллов и пятая строчка.

В следующем туре «Реал» 17 сентября сыграет на выезде с командой «Реал Сосьедад», а «Леванте» днем ранее примет «Валенсию».