«Реал» не смог обыграть «Леванте»
«Реал» дома сыграл вничью с «Леванте» (1:1) в третьем туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличился Лукас Васкес (36-я минута), у гостей - Иван Лопес (12-я).
На 89-й минуте мадридцы остались вдесятером: за умышленный удар ногой соперника был удален Марсело.
Столичный клуб с пятью очками занимает на данный момент четвертое место, в активе его сегодняшнего соперника также пять баллов и пятая строчка.
В следующем туре «Реал» 17 сентября сыграет на выезде с командой «Реал Сосьедад», а «Леванте» днем ранее примет «Валенсию».
Матч
Голы
Иви 12 (0:1). Васкес 36 (1:1).
Состав
Реал: Касилья, Начо, Карвахаль, Рамос, Льоренте (Иско, 62), Эрнандес, Марсело, Кроос, Асенсио, Васкес (Ковачич, 72), Бензема (Бэйл, 28)
Леванте: Тоньо, Лопес И. (Лопес П., 20), Поштиго, Чема, Суарес, Кампанья, Рохер, Лерма, Алегрия (Боатенг, 55), Джейсон, Иви (Гарсия С., 68)
Предупреждения:
Рамос, 55; Карвахаль, 66 - Лерма, 45; Алегрия, 47; Боатенг, 60
Удаления:
Марсело, 90 - нет
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
09 сентября 14:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция