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«Реал» не смог обыграть «Леванте»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Реал» дома сыграл вничью с «Леванте» (1:1) в третьем туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличился Лукас Васкес (36-я минута), у гостей - Иван Лопес (12-я).

На 89-й минуте мадридцы остались вдесятером: за умышленный удар ногой соперника был удален Марсело.

Столичный клуб с пятью очками занимает на данный момент четвертое место, в активе его сегодняшнего соперника также пять баллов и пятая строчка.

В следующем туре «Реал» 17 сентября сыграет на выезде с командой «Реал Сосьедад», а «Леванте» днем ранее примет «Валенсию».  

Матч

Реал - Леванте - 1:1 (1:1)

Голы

Иви 12 (0:1). Васкес 36 (1:1).

Состав

Реал: Касилья, Начо, Карвахаль, Рамос, Льоренте (Иско, 62), Эрнандес, Марсело, Кроос, Асенсио, Васкес (Ковачич, 72), Бензема (Бэйл, 28)

Леванте: Тоньо, Лопес И. (Лопес П., 20), Поштиго, Чема, Суарес, Кампанья, Рохер, Лерма, Алегрия (Боатенг, 55), Джейсон, Иви (Гарсия С., 68)

Предупреждения:

Рамос, 55; Карвахаль, 66 - Лерма, 45; Алегрия, 47; Боатенг, 60

Удаления:

Марсело, 90 - нет

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

09 сентября 14:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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