«Ростов» – «Арсенал»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Арсенала», которые встретятся сегодня в 9-м туре РФПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачев, Ионов, Киреев, Юсупов, Могилевец, Дядюн.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Игра начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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