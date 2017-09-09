«Тосно» сыграл вничью с «Анжи»
В матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.
В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.
После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.
Напомним, следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Марков 5 (1:0). Прудников 18 (1:1). Данченко 25 (1:2). Галиулин 63 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев (Труич, 78), Полетанович (Трошечкин, 84), Палиенко, Галиулин, Казаев, Заболотный, Марков (Роша, 67)
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Кацаев (Гулиев, 54), Данченко (Хубулов, 72), Афонин (Бакаев, 59), Прудников, Яковлев, Маркелов
Предупреждения:
Полетанович, 80 - нет
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция