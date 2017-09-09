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«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче молодежного первенства

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче девятого тура молодежного первенства России «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1).

У хозяев поля отличился Николай Обольский, а у гостей – Кирилл Макеев.

Москвичи с 16-ю очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице, а питерцы расположились на седьмой строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем туре подопечные Александра Горшкова 16 сентября примут «Уфу», а бело-голубые в этот же день на выезде сыграют с «Арсеналом».

Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 10 сентября. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Россия. Молодежное первенство
9-й тур

Матч

Динамо (мол) - Зенит (мол) - 1:1 (0:0)

Голы

Обольский Н. 75 (1:0). Макеев 81 (1:1).

Судья:

Максим Перезва (Россия)

Место и дата

09 сентября 14:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция

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