«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче молодежного первенства
В матче девятого тура молодежного первенства России «Динамо»
сыграло вничью с «Зенитом» (1:1).
У хозяев поля отличился Николай Обольский, а у гостей –
Кирилл Макеев.
Москвичи с 16-ю очками поднялись на четвертое место в
турнирной таблице, а питерцы расположились на седьмой строчке, имея в активе на
два очка меньше.
В следующем туре подопечные Александра Горшкова 16 сентября примут «Уфу», а бело-голубые в этот же день на выезде сыграют с «Арсеналом».
Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 10 сентября. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Россия. Молодежное первенство
9-й тур
Матч
Динамо (мол) - Зенит (мол) - 1:1 (0:0)
Голы
Обольский Н. 75 (1:0). Макеев 81 (1:1).
Судья:
Максим Перезва (Россия)
Место и дата
09 сентября 14:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция