«Тосно» – «Анжи». Видео голов

Аяз Гулиев: «Спартаку» в Лиге чемпионов надо выходить на каждый матч как на последний. Тогда можно за что-то зацепиться Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2).