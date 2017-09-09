«Тосно» – «Анжи». Видео голов
Сегодня в матче 9-го тура РФПЛ «Тосно» и «Анжи» сыграли вничью 2:2. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #ТосноАнжи 1:0 5' Евгений Марков pic.twitter.com/VzlJ0kWwHL— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #ТосноАнжи 1:1 18' Александр Прудников pic.twitter.com/NWYtdgfR4A— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #ТосноАнжи 1:2 25' Олег Данченко pic.twitter.com/wbf4y1yGO0— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #ТосноАнжи 2:2 63' Вагиз Галиулин pic.twitter.com/iqOO4jwJI2— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Марков 5 (1:0). Прудников 18 (1:1). Данченко 25 (1:2). Галиулин 63 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев (Труич, 78), Полетанович (Трошечкин, 84), Палиенко, Галиулин, Казаев, Заболотный, Марков (Роша, 67)
Анжи: Будаков, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Кацаев (Гулиев, 54), Данченко (Хубулов, 72), Афонин (Бакаев, 59), Прудников, Яковлев, Маркелов
Предупреждения:
Полетанович, 80 - нет
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция