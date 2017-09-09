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«Тосно» – «Анжи». Видео голов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче 9-го тура РФПЛ «Тосно» и «Анжи» сыграли вничью 2:2. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов.

Матч

Тосно - Анжи - 2:2 (1:2)

Голы

Марков 5 (1:0). Прудников 18 (1:1). Данченко 25 (1:2). Галиулин 63 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев (Труич, 78), Полетанович (Трошечкин, 84), Палиенко, Галиулин, Казаев, Заболотный, Марков (Роша, 67)

Анжи: Будаков, Тетрашвили, Армаш, Полуяхтов, Брызгалов, Кацаев (Гулиев, 54), Данченко (Хубулов, 72), Афонин (Бакаев, 59), Прудников, Яковлев, Маркелов

Предупреждения:

Полетанович, 80 - нет

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

09 сентября 14:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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