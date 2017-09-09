Карло Анчелотти: Все игроки вернулись в хорошем состоянии после игр сборных

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

– Команда в форме, все вернулись в хорошем физическом состоянии после игр сборных, – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». – По Видалю и Хамесу мы примем решение только после заключительной тренировки.

В последующие недели нам будет важный каждый игрок, поэтому я обещаю ротацию. Никому не гарантировано место в составе заранее.

«Хоффенхайм» - опасная команда. Они остаются все такой же неуступчивой командой, даже несмотря на то, что им пришлось расстаться с несколькими важными игроками.

Напомним, матч «Хоффенхайм» – «Бавария» состоится сегодня, 9 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени.