Карло Анчелотти: Все игроки вернулись в хорошем состоянии после игр сборных
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился
ожиданиями от предстоящего матча третьего тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».
– Команда в форме, все вернулись в хорошем физическом
состоянии после игр сборных, – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
– По Видалю и Хамесу мы примем решение только после заключительной тренировки.
В последующие недели нам будет важный каждый игрок, поэтому
я обещаю ротацию. Никому не гарантировано место в составе заранее.
«Хоффенхайм» - опасная команда. Они остаются все такой же неуступчивой командой, даже несмотря на то, что им пришлось расстаться с несколькими важными игроками.
Напомним, матч «Хоффенхайм» – «Бавария» состоится сегодня, 9 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
09 сентября 19:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция